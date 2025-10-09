Gaza Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Gli ostaggi dovrebbero rientrare lunedì anche quelli morti | Media | la firma oggi alle 11
Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Telefonata tra il presidente Usa e Netanyahu. Il premier israeliano: "Conversazione emozionante". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
L'annuncio di Trump: "Raggiunto l'accordo per Gaza" | "Israele ritirerà le truppe entro linea stabilita, primo passo verso la pace" #israele #guerra #gaza #9ottobre
Israele e Hamas firmano il piano di pace, l'annuncio di Trump - Stamattina prevista la sigla all'accordo per il rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra a Gaza (ANSA) ... Come scrive ansa.it
trump-annuncia-l-accordo-di-gaza-grande-giorno-ostaggi-liberi-e-israele-ritira-i-soldati - Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano in 20 punti per porre fine fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Secondo iltempo.it