Gaza Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Gli ostaggi dovrebbero rientrare lunedì anche quelli morti | Media | la firma oggi alle 11

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Telefonata tra il presidente Usa e Netanyahu. Il premier israeliano: "Conversazione emozionante". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza trump annuncia la pace tra israele e hamas gli ostaggi dovrebbero rientrare luned236 anche quelli morti media la firma oggi alle 11

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas: "Gli ostaggi dovrebbero rientrare lunedì, anche quelli morti" | Media: la firma oggi alle 11

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

gaza trump annuncia paceIsraele e Hamas firmano il piano di pace, l'annuncio di Trump - Stamattina prevista la sigla all'accordo per il rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra a Gaza (ANSA) ... Come scrive ansa.it

gaza trump annuncia pacetrump-annuncia-l-accordo-di-gaza-grande-giorno-ostaggi-liberi-e-israele-ritira-i-soldati - Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano in 20 punti per porre fine fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Annuncia Pace