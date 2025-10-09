Gaza Trump annuncia intesa preliminare Israele-Hamas

Donald Trump annuncia che Israele e Hamas hanno sottoscritto la prima fase di un piano di pace per Gaza, con il rilascio imminente degli ostaggi e il riposizionamento delle truppe israeliane su una linea concordata. Una svolta che accende speranze e apre interrogativi, mentre i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia rivendicano un ruolo decisivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

