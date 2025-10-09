Gaza Trump annuncia | Hamas accetta accordo su fase uno del piano di pace ostaggi presto liberi Israele ritirerà truppe

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La firma è prevista per le 11 ora italiana; migliaia di palestinesi hanno festeggiato in piazza l'annuncio dell'accordo. Secondo la Cnn, il ritiro delle Idf dovrebbe richiedere meno di 24 ore; saranno necessari ulteriori negoziati per concordare le modalità di disarmo di Hamas e la gestione del gove. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

