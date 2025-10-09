Gaza Trump annuncia | Hamas accetta accordo su fase uno del piano di pace ostaggi presto liberi Israele ritirerà truppe

La firma è prevista per le 11 ora italiana; migliaia di palestinesi hanno festeggiato in piazza l'annuncio dell'accordo. Secondo la Cnn, il ritiro delle Idf dovrebbe richiedere meno di 24 ore; saranno necessari ulteriori negoziati per concordare le modalità di disarmo di Hamas e la gestione del gove. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump annuncia: "Hamas accetta accordo su fase uno del piano di pace, ostaggi presto liberi, Israele ritirerà truppe"

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas: "Gli ostaggi dovrebbero rientrare lunedì, anche quelli morti" | Media: la firma oggi alle 11 #israele #guerra #gaza #9ottobre - X Vai su X

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #8ottobre #Gaza #Israele #Hamas #Netanyahu #Trump #Egitto #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #Vonderleyen #Russia #Ucraina #Belgorod #PapaLeoneXIV #NobelPrize - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Ostaggi tornano a casa lunedì, anche quelli morti”. Firma prevista per le 11 di oggi - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele- Lo riporta fanpage.it

Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come ... huffingtonpost.it scrive