Gaza tregua in vista | Italia pronta alla stabilizzazione
Gaza intravede un cambio di passo: tra Sharm el-Sheikh e le capitali europee prende forma la prima fase di un’intesa che promette silenzio alle armi, liberazione degli ostaggi e ritiro graduale delle truppe. L’Italia si propone di esserci, con strumenti diplomatici e capacità operative, per stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo. Uno spiraglio concreto sul cessate il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
La notizia della tregua a Gaza è finalmente un segnale positivo e concreto. Ma la pace non è un annuncio: è un impegno quotidiano, da rispettare con i fatti. Ora si fermi l'occupazione illegale in Cisgiordania e si riconosca lo Stato di Palestina per la realizzazio
Israele e Hamas hanno concordato una tregua a Gaza per permettere la liberazione degli ultimi ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. L'accordo riprende elementi del piano proposto dall'amministrazione Trump, segnando il maggio
Tregua a Gaza, l'annuncio di Crosetto: "Forze armate italiane pronte a mantenere la pace" - Tregua a Gaza, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, assicura che l'Italia e le sue forze armate sono pronte a impegnarsi per mantenere la ... Riporta iltempo.it
La tregua a Gaza vista dall'Italia, Arianna Meloni: «Governo complice della pace» - «L'accordo raggiunto in Egitto per l'applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza. Secondo lasicilia.it