Gaza tregua in vista | Italia pronta alla stabilizzazione

Gaza intravede un cambio di passo: tra Sharm el-Sheikh e le capitali europee prende forma la prima fase di un’intesa che promette silenzio alle armi, liberazione degli ostaggi e ritiro graduale delle truppe. L’Italia si propone di esserci, con strumenti diplomatici e capacità operative, per stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo. Uno spiraglio concreto sul cessate il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gaza tregua vista italiaTregua a Gaza, l'annuncio di Crosetto: "Forze armate italiane pronte a mantenere la pace" - Tregua a Gaza, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, assicura che l'Italia e le sue forze armate sono pronte a impegnarsi per mantenere la ... Riporta iltempo.it

La tregua a Gaza vista dall'Italia, Arianna Meloni: «Governo complice della pace» - «L'accordo raggiunto in Egitto per l'applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza. Secondo lasicilia.it

