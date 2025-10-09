Gaza intravede un cambio di passo: tra Sharm el-Sheikh e le capitali europee prende forma la prima fase di un’intesa che promette silenzio alle armi, liberazione degli ostaggi e ritiro graduale delle truppe. L’Italia si propone di esserci, con strumenti diplomatici e capacità operative, per stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo. Uno spiraglio concreto sul cessate il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Gaza, tregua in vista: Italia pronta alla stabilizzazione