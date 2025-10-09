Gaza studenti occupano il liceo classico Berchet di Milano | l' intervista
Gli studenti del liceo classico Berchet di Milano hanno occupato l’istituto in segno di vicinanza al popolo palestinese e in segno di protesta contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane. “Di fronte all’inerzia complice del nostro governo – scrivono i ragazzi in un comunicato -, abbiamo deciso di prendere una posizione ancora più forte in maniera collettiva, accogliendo l’appello dei portuali di Genova: bloccare il luogo che viviamo più di tutti gli altri, il luogo in cui passiamo sei giorni della settimana su sette; il luogo che ha il compito di formarci come cittadini, di farci sviluppare un pensiero critico a tutto campo per affrontare la complessità del mondo che ci circonda”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - studenti
Gaza, il preside del Carducci scuote le coscienze degli studenti: “Imporsi sugli altri è sbagliato, fatevi sentire”
Liceo Ferraris di Taranto, la circolare che scuote le coscienze: il preside parla di genocidio a Gaza, richiama la storia e lancia agli studenti un appello contro la disuguaglianza e per i diritti umani
“Cento studenti palestinesi non possono fuggire da Gaza per colpa della burocrazia italiana”
Gaza, due anni senza scuola per 745.000 studenti Dal 2023 oltre 745.000 studenti non possono più frequentare le lezioni a #Gaza: 518 scuole (il 90%) sono state distrutte o danneggiate dai bombardamenti israeliani. Mentre in #Egitto si discutono nuovi ten - facebook.com Vai su Facebook
Bernini, '140 docenti e studenti da Gaza nelle Università'. 'In Italia già 70, faremo altrettanto entro la fine dell'anno' #ANSA - X Vai su X
Solidarietà a Gaza e Palestina, a Napoli gli studenti occupano il liceo Genovesi - Gli studenti hanno occupato il liceo Genovesi di piazza del Gesù, anticipando il suono della campanella ed esponendo, all'interno del plesso scolastico, uno striscione recante la scritta "Genovesi Occ ... Riporta internapoli.it
Genova, studenti occupano due scuole in solidarietà con Gaza e la Flotilla - A Genova due nuove scuole occupate dagli studenti in solidarietà con Gaza e la Global Sumud Flotilla: Vittorio Emanuele- Come scrive ligurianotizie.it