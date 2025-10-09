Gaza storia di una lunga guerra | la tregua sarà epilogo o preludio?

Roma, 9 ott – Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa sulla prima fase del piano in 20 punti proposto da Donald Trump per Gaza, la cui firma ufficiale è prevista oggi al Cairo. L’accordo, salutato come una “svolta storica”, prevede un cessate il fuoco immediato, il rilascio di circa venti ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi e l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia, devastata da quasi un anno di guerra che ha provocato oltre 67mila vittime palestinesi. Verso una tregua stabile a Gaza. Israele inizierà un ritiro parziale dell’esercito, mentre Hamas si impegna a fermare ogni lancio di razzi e a garantire la sicurezza dei convogli di soccorso. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

