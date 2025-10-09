Gaza Salvini | grazie a Trump per pace senza di lui solo sangue
Rimini, 9 ott. (askanews) - "Bisogna dire grazie a Trump" per l'accordo di cessate il fuoco a Gaza e "se tutto andasse come spero e prego, Trump per la pace se lo è stra-meritato" il Nobel, mentre la Lega sta "preparando documenti da presentare in Parlamento". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al Ttg di Rimini per l'incontro "Un futuro per la balneazione italiana". "E' una giornata bellissima, è una giornata straordinaria, è una giornata emozionante. Confesso che quando mi sono alzato questa mattina ero felice - ha esordito Salvini -. Dopo tante chiacchiere, dopo tante promesse, dopo troppi morti si vede la luce in fondo al tunnel e c'è un'ipotesi di pace concreta a portata di mano, il cessate il fuoco, la restituzione degli ostaggi vivi o morti ai parenti, la ricostruzione di Gaza, l'allontanamento dei terroristi di Hamas". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
