Gaza reporter preso in spalla durante la diretta dai palestinesi in festa
All'annuncio dell'intesa tra Israele e Hamas è esplosa la festa tra la popolazione palestinese della Striscia di Gaza. La gente è scesa in strada per celebrare una fase che dovrebbe portare a un cessate il fuoco immediato dopo mesi di massacri. Nell'euforia generale è stato coinvolto anche un giornalista locale che, durante una diretta in cui raccontava proprio dell'intesa sul piano di Donald Trump, è stato sollevato in spalla da alcuni ragazzi tra applausi e grida di gioia. I reporter palestinesi (i soli a poter entrare a Gaza e a raccontare quello che succede) hanno pagato fin qui un prezzo altissimo: sono almeno 240 i giornalisti, freelance, fotografi e operatori video uccisi nei raid israeliani negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
