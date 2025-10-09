All'annuncio dell'intesa tra Israele e Hamas è esplosa la festa tra la popolazione palestinese della Striscia di Gaza. La gente è scesa in strada per celebrare una fase che dovrebbe portare a un cessate il fuoco immediato dopo mesi di massacri. Nell'euforia generale è stato coinvolto anche un giornalista locale che, durante una diretta in cui raccontava proprio dell'intesa sul piano di Donald Trump, è stato sollevato in spalla da alcuni ragazzi tra applausi e grida di gioia. I reporter palestinesi (i soli a poter entrare a Gaza e a raccontare quello che succede) hanno pagato fin qui un prezzo altissimo: sono almeno 240 i giornalisti, freelance, fotografi e operatori video uccisi nei raid israeliani negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, reporter preso in spalla durante la diretta dai palestinesi in festa