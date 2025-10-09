Gaza piano segreto Israele se Hamas non accetta cessate il fuoco | occupazione totale Striscia deportazione palestinesi e assassinii mirati
Scoperto un piano militare segreto israeliano in 3 fasi: occupazione totale, espulsione "volontaria" dei palestinesi, come indicato dal piano "Aurora" della BCG, e campagna mirata di assassinii verso vertici di Hamas e movimenti islamisti A poche ore dalla firma di Hamas e Israele del "piano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - piano
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa
Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti
Piano pace per #Gaza, #Tajani: pronti a invio militari per ricostruzione - X Vai su X
La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i negoziati a Sharm el-Sheikh continui. Israele e Hamas si sono scamb - facebook.com Vai su Facebook
Il Times svela il piano segreto israeliano per spartire Gaza, espellere i civili e assassinare i leader di Hamas - Il Times ha reso pubblico un documento militare segreto israeliano che delinea un piano di emergenza completo che Israele intende ... Segnala infopal.it
Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... tg24.sky.it scrive