Gaza piano segreto Israele se Hamas non accetta cessate il fuoco | occupazione totale Striscia deportazione palestinesi e assassinii mirati

Scoperto un piano militare segreto israeliano in 3 fasi: occupazione totale, espulsione "volontaria" dei palestinesi, come indicato dal piano "Aurora" della BCG, e campagna mirata di assassinii verso vertici di Hamas e movimenti islamisti A poche ore dalla firma di Hamas e Israele del "piano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

