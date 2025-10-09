Gaza piano di pace approvato ma continuano raid Idf 10 morti attesa ratifica israeliana per cessate il fuoco Smotrich | Voterò no

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Accordo di pace" approvato da Hamas e Israele, ma raid continuano a Gaza e i palestinesi continuano a morire. Smotrich voterà contro la ratifica del cessate il fuoco, Netanyahu rischia nuove fratture politiche nel governo Nella notte fra mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, sia Hamas che Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza piano di pace approvato ma continuano raid idf 10 morti attesa ratifica israeliana per cessate il fuoco smotrich voter242 no

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, "piano di pace" approvato ma continuano raid Idf, 10 morti, attesa ratifica israeliana per cessate il fuoco, Smotrich: "Voterò no"

In questa notizia si parla di: gaza - piano

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti

gaza piano pace approvatoMedio Oriente: Accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza - Herzog: "Merita il Nobel per la pace" (ANSA) ... ansa.it scrive

gaza piano pace approvatoGaza, Israele e Hamas sottoscrivono prima fase del piano Trump. I 20 punti del testo Usa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele e Hamas sottoscrivono prima fase del piano Trump. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Piano Pace Approvato