"Accordo di pace" approvato da Hamas e Israele, ma raid continuano a Gaza e i palestinesi continuano a morire. Smotrich voterà contro la ratifica del cessate il fuoco, Netanyahu rischia nuove fratture politiche nel governo Nella notte fra mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, sia Hamas che Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, "piano di pace" approvato ma continuano raid Idf, 10 morti, attesa ratifica israeliana per cessate il fuoco, Smotrich: "Voterò no"