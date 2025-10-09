La linea temporale del sentiment registrato dalla parola chiave Gaza – censita in inglese, arabo, persiano e turco – fa segnare in tutte le conversazioni sin dalle prime ore del 9 ottobre una crescita evidente, che passa da una prospettiva negativa a una dimensione positiva. In modo particolare è nelle conversazioni in lingua araba che il sentiment registra la percentuale più ampia rispetto ad altre regioni. La percentuale di sentiment positivo ottenuta con oltre 5 milioni di interazioni del 51% Tra le 100 emoji più utilizzate per commentare la parola chiave Gaza – in tutte le lingue del censimento – troviamo la bandiera della Palestina, quella di Israele, il lampeggiante (che richiama solitamente le breaking news) e le due mani congiunte. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gaza parola chiave, la risposta positiva della rete all’accordo tra Israele e Hamas