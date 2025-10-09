Gaza parola chiave la risposta positiva della rete all’accordo tra Israele e Hamas
La linea temporale del sentiment registrato dalla parola chiave Gaza – censita in inglese, arabo, persiano e turco – fa segnare in tutte le conversazioni sin dalle prime ore del 9 ottobre una crescita evidente, che passa da una prospettiva negativa a una dimensione positiva. In modo particolare è nelle conversazioni in lingua araba che il sentiment registra la percentuale più ampia rispetto ad altre regioni. La percentuale di sentiment positivo ottenuta con oltre 5 milioni di interazioni del 51% Tra le 100 emoji più utilizzate per commentare la parola chiave Gaza – in tutte le lingue del censimento – troviamo la bandiera della Palestina, quella di Israele, il lampeggiante (che richiama solitamente le breaking news) e le due mani congiunte. 🔗 Leggi su Formiche.net
Attacco Idf chiesa Sacra Famiglia a Gaza, Ceccantoni (Pubble): "Meloni si indigna ma in due anni nessuna parola sul genocidio, oltre lo schifo" - VIDEO
“Dopo 60mila morti hai trovato la parola”: la risposta di Di Battista al post di Meloni su Gaza fa il boom di like
Gaza, perché la parola genocidio fa così paura
INSIEME PER GAZA – MUSICA E PAROLE PER LA PALESTINA LIBERA Un’iniziativa della Librotèca in collaborazione con la scuola di musica Sotto i Raggi del Sol. In un tempo in cui la parola e la musica possono ancora fare la differenza, ci uniamo per l - facebook.com Vai su Facebook
Fine della guerra, Trump "presidente" e la riviera del Medio Oriente: i punti chiave del piano per Gaza - Il testo della proposta Usa prevede diversi punti, dalla pace al rilascio degli ostaggi, fino all'uscita di Hamas. Si legge su today.it