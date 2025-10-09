Gaza palestinesi festeggiano l' accordo di pace tra Israele e Hamas

I palestinesi a Gaza celebrano l’accordo di pace tra Hamas e Israele. Le immagini – pubblicate su Instagram da Saeed Mohamed – mostrano la folla in festa che grida “Allah akbar”, “Allah è il più grande”. A dare l’annuncio dell’intesa per primo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “Significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e perenne”, ha detto il capo della Casa Bianca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza palestinesi festeggiano accordoI video dei palestinesi che festeggiano l’accordo di pace a Gaza - Gli abitanti di Gaza festeggiano l’accordo di pace che pone fine alla guerra, tra canti, danze e speranze di rinascita collettiva. Riporta blitzquotidiano.it

Accordo su Gaza, il video dei palestinesi che fanno festa a Khan Yunis dopo l'annuncio di Donald Trump - Dei video mostrano gli abitanti di Gaza che festeggiano il cessate il fuoco davanti all’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia. Si legge su virgilio.it

