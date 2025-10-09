Gaza palestinesi festeggiano l' accordo di pace tra Israele e Hamas
(LaPresse) I palestinesi a Gaza celebrano l'accordo di pace tra Hamas e Israele. Le immagini – pubblicate su Instagram da Saeed Mohamed – mostrano la folla in festa che grida "Allah akbar", "Allah è il più grande". A dare l'annuncio dell'intesa per primo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e perenne", ha detto il capo della Casa Bianca.
