Gaza palestinesi festeggiano l' accordo di pace tra Israele e Hamas

Lapresse.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) I palestinesi a Gaza celebrano l’accordo di pace tra Hamas e Israele. Le immagini – pubblicate su Instagram da Saeed Mohamed – mostrano la folla in festa che grida “Allah akbar”, “Allah è il più grande”. A dare l’annuncio dell’intesa per primo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “Significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e perenne”, ha detto il capo della Casa Bianca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

