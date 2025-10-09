Gaza palestinesi festeggiano in strada

7.05 Gli abitanti di Gaza stanno festeggiando per le strade della Striscia dopo che il presidente degli Stati Uniti, Trump,ha annunciato che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del piano di cessate il fuoco. La firma dell'accordo di pace per Gaza è prevista alle ore 11 italiane in Egitto. Ostaggi liberi e il ritiro delle truppe Idf dalla Striscia i due punti chiave alla base dell'accordo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it