Gaza palestinesi festeggiano in strada
7.05 Gli abitanti di Gaza stanno festeggiando per le strade della Striscia dopo che il presidente degli Stati Uniti, Trump,ha annunciato che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del piano di cessate il fuoco. La firma dell'accordo di pace per Gaza è prevista alle ore 11 italiane in Egitto. Ostaggi liberi e il ritiro delle truppe Idf dalla Striscia i due punti chiave alla base dell'accordo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il Papa: “Basta barbarie a Gaza”. Uccisi altri 85 palestinesi in cerca di cibo
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Cardinale Pizzaballa boccia la Flotilla per Gaza: “Solo mediatica, non aiuta i palestinesi”
Il 7 ottobre 2023 Hamas lancia un brutale attacco contro Israele che viene ricordato come il più grande massacro di ebrei dalla Seconda guerra mondiale. Dalla Striscia di Gaza i terroristi palestinesi entrano in territorio israeliano: il bilancio è di 1.200 morti (di
"Israele mira volontariamente ai #giornalisti: i cronisti palestinesi a Gaza sono l'unica fonte che l'esercito non può controllare. Per questo devono sparire". Orly Noy, giornalista +972 Magazine. #PresaDiretta
Gaza, accordo storico tra Israele e Hamas: oggi la firma a Sharm el-Sheikh della prima fase - Hamas otterrà circa 2000 detenuti palestinesi e Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi anche quelli morti. Da rainews.it
Gaza in festa: balli e cori per le strade dopo il sì di Hamas al piano di pace - A Gaza migliaia di palestinesi sono scesi in strada per festeggiare il sì di Hamas al piano di pace di Trump. Segnala affaritaliani.it