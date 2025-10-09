Gaza non verranno restituiti i corpi dei fratelli Sinwar leader di Hamas

I corpi dei fratelli Yahya e Mohammed Sinwar non verranno restituiti da Israele ad Hamas nell'ambito dell'accordo raggiunto in Egitto per mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito la televisione statunitense Cnn citando una fonte ufficiale israeliana. Yahya Sinwar è stato uno dei fondatori del braccio armato del movimento islamico nella Striscia di Gaza, il capo dell'ufficio politico e la "mente" del massacro del 7 ottobre 2023. Dopo l'uccisione in un raid aereo israeliano, il fratello Mohammed Sinwar ne ha preso il posto alla guida dei miliziani di Hamas, divenendo leader del gruppo nella Striscia di Gaza.

Accordo Israele-Siria per il cessate il fuoco. Trump: “A Gaza presto verranno liberati altri 10 ostaggi”

Roma, arrivati a Ciampino 31 bambini feriti dalla Striscia di Gaza a bordo di 3 aerei militari C130J, verranno curati in 14 ospedali - VIDEO

Flotilla abbordata a 75 miglia da Gaza dall'Idf con 20 navi, arrestati membri equipaggio Alma, Crosetto: "Verranno portati ad Ashdod ed espulsi" - DIRETTA

MEDIO ORIENTE | Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state tutte intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Lo Stato ebraico assicura che tutti gli attivisti stanno bene e che verranno espulsi presto. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Israele e Hamas hanno firmato l’accordo di pace: “In vigore dopo l’ok del governo”. Barghouti non verrà rilasciato - La Presidenza di Israele ha annunciato in una nota che “alla luce della liberazione degli ostaggi e dell’arrivo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Israele, e delle chiusure previste a ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Hamas: "Le tre condizioni per il rilascio degli ostaggi, e no a un controllo esterno di Gaza" - Netanyahu: «Vicini alla meta, ostaggi presto a casa». Segnala lastampa.it