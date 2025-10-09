Poscia, più che ‘l dolor, potè ‘l digiuno (Dante, Inf. XXXIII, 75). Mi unisco all’esultanza generale, specialmente del popolo di Gaza (o di quello che resta) e dei familiari degli ostaggi israeliani che, come pare, torneranno finalmente a casa, sfiniti dal dolore, dall’attesa e dall’angoscia, che sfociano in gioia liberatoria, non ancora operativa e rischiosa. Con i protagonisti obbligati (Trump e Hamas “costretto”), tutto è possibile, anche l’impossibile. C’è poi quello che, eufemisticamente, è chiamato piano di pace di Trump e, in ordine, molto stranamente, segue Netanyahu, che, a differenza della sua indole, dei suoi interessi e della sua sprezzante sicumera, pare abbia ceduto su tutti i piani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, nel ‘piano di pace’ di Trump ci sono molte cose che non quadrano: temo le conosceremo presto