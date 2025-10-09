Roma – Un piano dalle molte incognite, che in un altro momento storico nessuno avrebbe accettato. Ma ora né Israele, né Hamas vogliono fare saltare i negoziati. Gianpaolo Scarante, diplomatico di lungo corso e attualmente docente di Teoria e Tecnica della negoziazione presso l’università di Padova, ha spiegato quali risultati potrebbero portare i colloqui a Sharm el-Sheikh. Ambasciatore Scarante, i colloqui sono ancora in essere e lei ci insegna che in queste occasioni ci vuole prudenza, ma possiamo almeno dirci speranzosi? “In altri tempi, questo piano di pace di Trump sarebbe stato considerato inadeguato e liquidato a stretto giro”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Gaza, né Hamas né Israele vogliono far fallire il negoziato: temono l’ira di Trump. Ma la pace resta lontana”