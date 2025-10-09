Gaza media | Hamas ha accettato l' accordo La firma oggi in Egitto Israele si ritirerà tranne da Rafah

Fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo che verrà. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, media: «Hamas ha accettato l'accordo. La firma oggi in Egitto». Israele si ritirerà tranne da Rafah

In questa notizia si parla di: gaza - media

Media, 'raid israeliani a Gaza, almeno 20 morti'

The Guernica of Israel's war of extermination in Gaza, a genocide that Israelis will never see, so the media propagandists have decided

Media, raid Israele vicino a centro aiuti a Gaza, 12 morti

MEDIO ORIENTE | Media: 'L'accordo su Gaza si chiude venerdì'. Scambio di liste dei prigionieri, ma Israele pone il veto su su Barghouti. 'Hamas fornisce le prove di 20 ostaggi in vita' #ANSA - X Vai su X

Circa 150 attivisti della nuova Flotilla diretta a Gaza sono stati arrestati dalla Marina israeliana. Lo rendono noto i media dello Stato ebraico - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, 2° round di negoziati. Media: “Hamas accetta il disarmo, ma non vuole Blair”. Trump alle famiglie degli ostaggi: “Gruppo islamista sarà distrutto” - palestinese durante i negoziati indiretti che il movimento sta conducendo con Israele nella città egiziana di Sharm el- ilfattoquotidiano.it scrive

Negoziati Gaza, Trump: “Hamas ha accettato cose importanti”. Poi la decisione su Kiev - Il presidente americano Donald Trump si è detto positivo sul primo round e ha parlato anche dell'Ucraina. Segnala newsmondo.it