Gaza media | Hamas ha accettato l' accordo La firma oggi in Egitto Fornite le prove di 20 ostaggi in vita

9 ott 2025

Fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo che verrà. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gaza, media: «Hamas ha accettato l'accordo. La firma oggi in Egitto». Fornite le prove di «20 ostaggi in vita»

Media, 'raid israeliani a Gaza, almeno 20 morti'

The Guernica of Israel's war of extermination in Gaza, a genocide that Israelis will never see, so the media propagandists have decided

Media, raid Israele vicino a centro aiuti a Gaza, 12 morti

gaza media hamas haGaza, 2° round di negoziati. Media: “Hamas accetta il disarmo, ma non vuole Blair”. Trump alle famiglie degli ostaggi: “Gruppo islamista sarà distrutto” - palestinese durante i negoziati indiretti che il movimento sta conducendo con Israele nella città egiziana di Sharm el- Si legge su ilfattoquotidiano.it

gaza media hamas haNegoziati Gaza, Trump: “Hamas ha accettato cose importanti”. Poi la decisione su Kiev - Il presidente americano Donald Trump si è detto positivo sul primo round e ha parlato anche dell'Ucraina. Riporta newsmondo.it

