Gaza media | Hamas e Israele hanno firmato l' accordo di pace | Trump | Gli ostaggi dovrebbero rientrare lunedì anche quelli morti
Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Il gruppo fondamentalista pronto a "passi difficili, disarmo e esilio". Meloni: "Accordo notizia straordinaria". Tajani: "L'Italia pronta a fare la sua parte, anche inviando militari per un'eventuale forza internazionale di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
gaza - media
Israele - Gaza, le news sulla guerra. Media arabi: "Raggiunto un accordo, oggi la firma"
Circa 150 attivisti della nuova Flotilla diretta a Gaza sono stati arrestati dalla Marina israeliana. Lo rendono noto i media dello Stato ebraico
