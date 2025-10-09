Gaza l' annuncio di Trump | Raggiunto l' accordo Ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe La firma oggi in Egitto sabato il rilascio dei rapiti

Ilmessaggero.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gaza l annuncio di trump raggiunto l accordo ostaggi liberi e israele ritirer224 le sue truppe la firma oggi in egitto sabato il rilascio dei rapiti

© Ilmessaggero.it - Gaza, l'annuncio di Trump: «Raggiunto l'accordo. Ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe». La firma oggi in Egitto, sabato il rilascio dei rapiti

In questa notizia si parla di: gaza - annuncio

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»

Medio Oriente, l'annuncio di Israele: "Riprenderemo gli aiuti umanitari a Gaza"

Anche l’Italia paracaduterà aiuti umanitari nella Striscia di Gaza: l’annuncio di Tajani

gaza annuncio trump raggiunto"Pace a Gaza per venerdì”, Trump forse arriva domenica. Scambiate le liste dei prigionieri - Trump dice che «forse» sabato sera o domenica sarà in Medio Oriente per celebrare l'intesa. Da lastampa.it

gaza annuncio trump raggiuntoGaza, braccio di ferro su ostaggi e ritiro dell’Idf. Trump: «Fate in fretta» -  Il presidente americano manda al tavolo Witkoff e il suo genero, Jared Kushner ... Riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Annuncio Trump Raggiunto