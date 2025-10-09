Gaza l’annuncio di Trump | C’è l’intesa sulla prima fase della tregua Ostaggi liberi Israele via dalla Striscia I palestinesi festeggiano La firma oggi alle 11

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura. È una giornata storica”. L’annuncio è arrivato poco prima dell’una italiana di stanotte. Con un post sul suo social Truth, Donald Trump ha voluto apporre il sigillo sulla prima parte dell’intesa tra Israele e Hamas. Subito prima, il segretario di Stato Mark Rubio gli aveva passato un bigiettino che i fotografi sono riusciti a leggere: “Devi approvare presto un post su Truth per poter annunciare per primo l’accordo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

