Gaza l’ambasciatrice di Palestina in Italia | Speriamo che Israele mantenga la parola
Per l’ambasciatrice di Palestina in Italia, Abeer Odeh, “questo genocidio avrebbe dovuto essere fermato molto tempo fa”. La diplomatica, parlando a LaPresse dell ‘accordo di Israele-Hamas ha spiegato: “Speriamo che questa volta, diversamente da tutti gli accordi presi in passato, Israele mantenga la parola e non si limiti a riproporre la situazione insostenibile precedente al 7 ottobre che ci ha portati alla catastrofe, ma interrompa definitivamente l’assedio e le aggressioni ritirandosi per davvero”. Odeh chiede poi che questa intesa possa dare uno slancio al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia, come già fatto da altri Paesi: “Speriamo che questo sia un passo verso la fine dell’occupazione in tutto il territorio palestinese occupato e che l’Italia a questo punto, viste riconosciute tutte le condizioni poste, si unisca alla maggior parte dei Paesi del mondo e riconosca finalmente lo Stato di Palestina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - ambasciatrice
Spagna, richiamata ambasciatrice Ana Maria Solomon da Israele, vietato ingresso nel Paese a Smotrich e Ben Gvir, Sanchez: "Stop a genocidio a Gaza"
Ambasciatrice palestinese in Italia @MonaAbuamara, presente alla fiaccolata per Gaza e la Palestina ha acceso la prima torcia ad Aielli nella Marsica. #Avezzano #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino R - X Vai su X
L’AMBASCIATRICE DI PALESTINA AL MONALDI L’ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia ha visitato il Monaldi, ringraziando i medici che stanno curando i bambini di Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, dopo l'intesa sulla pace la sinistra va in pressing su Meloni: "Ora riconosca la Palestina" - Schlein: "Due popoli e due Stati, ma cessino le occupazioni illegali in Cisgiordania". Riporta today.it
La ministra degli Esteri dell’Anp: “L’Italia riconosca ora la Palestina. La pace? I veri ostacoli sono genocidio, apartheid e colonie” - Il piano Trump per Gaza non è perfetto ma va nella direzione giusta. Come scrive msn.com