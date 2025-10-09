Per l’ambasciatrice di Palestina in Italia, Abeer Odeh, “questo genocidio avrebbe dovuto essere fermato molto tempo fa”. La diplomatica, parlando a LaPresse dell ‘accordo di Israele-Hamas ha spiegato: “Speriamo che questa volta, diversamente da tutti gli accordi presi in passato, Israele mantenga la parola e non si limiti a riproporre la situazione insostenibile precedente al 7 ottobre che ci ha portati alla catastrofe, ma interrompa definitivamente l’assedio e le aggressioni ritirandosi per davvero”. Odeh chiede poi che questa intesa possa dare uno slancio al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia, come già fatto da altri Paesi: “Speriamo che questo sia un passo verso la fine dell’occupazione in tutto il territorio palestinese occupato e che l’Italia a questo punto, viste riconosciute tutte le condizioni poste, si unisca alla maggior parte dei Paesi del mondo e riconosca finalmente lo Stato di Palestina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, l’ambasciatrice di Palestina in Italia: “Speriamo che Israele mantenga la parola”