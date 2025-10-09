Una task force internazionale con Israele, Usa, Qatar, Egitto e Turchia cercherà i corpi degli ostaggi a Gaza: ma il piano appare come una nuova occupazione che parte da nord, zona già militarizzata e quasi priva di palestinesi, e che arriverà poi al sud, dove sono stipati ora i gazawi Al mom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, la task force armata di Usa, Qatar, Israele, Egitto e Turchia per "recuperare cadaveri ostaggi": il piano per militarizzare la Striscia