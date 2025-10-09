Gaza la protesta continua | stasera nuova fiaccolata
Non si fermano le proteste per Gaza, a Genova: dopo le manifestazioni dei giorni scorsi - l'ultima mercoledì sera - nella serata di oggi, giovedì 9 ottobre, è prevista una fiaccolata per la pace in Palestina. Appuntamento dalle 20 alle 22 in piazza Colombo per la manifestazione indetta da Uil. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Gaza,intergruppo per pace Palestina protesta: una vergogna premio a salvini Italia-Israele a Montecitorio
L’ambasciatore israeliano va al concerto, la Cgil dell’Auditorium di Roma protesta: “Pensiero al genocidio di Gaza”
Sardegna, protesta pro Palestina contro genocidio a Gaza, cartelli in aeroporti e luoghi pubblici: "Genocidiari non sono benvenuti"
"Parolin su Gaza mina sforzi di pace", la protesta di Israele contro il cardinale
Gaza, la protesta invade le aule. A Firenze occupate Scienze Umanistiche e i licei Machiavelli-Capponi, Pascoli e Michelangelo Leggi l'articolo e ascolta le interviste di Riccardo Pinzauti a Sofia Vinci, Studenti Unifi per la Palestina
Guerra a Gaza: al via negoziati Israele-Usa-Hamas. Attivisti Flotilla arrivati in Italia in tuta grigia e numerati - Le notizie del 6 ottobre sulla guerra a Gaza: a Sharm el Sheik si svolgono i negoziati tra il partito palestinese e Israele sul piano di Trump ... Riporta fanpage.it
Nelle piazze italiane la protesta per Gaza. Da Milano a Napoli un solo grido: “Palestina libera” - ROMA – In attesa dello sciopero generale previsto per oggi, nella serata di ieri migliaia di persone sono scese nelle piazze di tutta Italia per manifestare contro il genocidio di Gaza e il blocco ... Riporta dire.it