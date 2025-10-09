Gaza la gioia commovente di un popolo sfinito da due anni di bombe | È l’ora della speranza

Roma – C'è una sindrome, non ufficialmente riconosciuta dal DMS, che si chiama cherofobia, la paura della felicità. Un'ansia anticipatoria che ci porta a sfuggire le situazioni positive per paura della delusione. Ammetto di aver provato qualcosa di simile, mentre vedevo le immagini (bellissime e commoventi) della popolazione sfinita di Gaza e delle famiglie degli ostaggi israeliani che esultavano. Palestinians celebrate in Khan Yunis on October 9, 2025, following news of a new Gaza ceasefire deal. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a ceasefire in Gaza, after days of indirect talks in Egypt.

Gaza, la gioia commovente di un popolo sfinito da due anni di bombe: "È l'ora della speranza" - Accanto ai ragazzi palestinesi i giovani di tutto il mondo sono insorti per una questione di principio e di umanità: ci hanno costretti a seguirli per non rimanere fuori dalla Storia

Gaza, nel 'piano di pace' di Trump ci sono molte cose che non quadrano: temo le conosceremo presto - Un'analisi critica del piano di pace di Trump per Gaza, tra promesse di cessate il fuoco e silenzi sul futuro del popolo palestinese