Gaza | Israele e Hamas hanno firmato l’accordo per la pace
Il cessate il fuoco entrerà in vigore 24 ore dopo l'ok del governo e che dopo 72 ore inizi il rilascio degli ostaggi
Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica
Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Accordo Gaza, Israele e Hamas hanno firmato sulla prima fase del piano di Trump - Ma Idf spara per impedire che i palestinesi tornino a Nord.
Cosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre.