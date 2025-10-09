Gaza Israele e Hamas firmano la prima fase dell' accordo di pace | Tel Aviv | cessate il fuoco solo dopo la ratifica del governo

Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Il gruppo fondamentalista pronto a "passi difficili, disarmo e esilio". Meloni: "Accordo notizia straordinaria". Tajani: "L'Italia pronta a fare la sua parte, anche inviando militari per un'eventuale forza internazionale di pace".

Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica

Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Medio Oriente: attesa la firma per la pace tra Hams e Israele, tregua dopo la ratifica - Cresce l'attesa per la sigla ufficiale dell'intesa tra Israele e Hamas su Gaza, annunciata nella notte italiana da Donald Trump dopo giorni di negoziazioni a Sharm el Sheikh e le forti pressioni del p ... Lo riporta ansa.it

Gaza, accordo storico tra Israele e Hamas: oggi la firma a Sharm el-Sheikh della prima fase - Hamas otterrà circa 2000 detenuti palestinesi e Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi anche quelli morti. Da rainews.it