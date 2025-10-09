Gaza Israele e Hamas firmano la prima fase dell' accordo di pace | Tel Aviv | cessate il fuoco solo dopo 24 ore dalla ratifica del governo | Trump | Ostaggi liberati lunedì o martedì

La riunione dell'esecutivo israeliano slitta alle 19. Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Il gruppo fondamentalista pronto a "passi difficili, disarmo e esilio". Meloni: "Accordo notizia straordinaria". Tajani: "L'Italia pronta a fare la sua parte, anche inviando militari per un'eventuale forza internazionale di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele e Hamas firmano la prima fase dell'accordo di pace | Tel Aviv: cessate il fuoco solo dopo 24 ore dalla ratifica del governo | Trump: "Ostaggi liberati lunedì o martedì"

Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica

Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Accordo Gaza, firma di Israele e Hamas sulla prima fase del piano di Trump. “Cessate il fuoco dopo 24 ore dall’ok di Tel Aviv” - Ma Idf spara per impedire che i palestinesi tornino a Nord. Secondo ilgiorno.it

Gaza, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi - La bozza finale relativa alla prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. Da iltempo.it