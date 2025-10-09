Gaza Israele e Hamas firmano la prima fase dell' accordo di pace | I fondamentalisti | Ricevuto garanzie dai mediatori e dagli Usa che la guerra è finita
Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Tel Aviv: "Cessate il fuoco solo dopo 24 ore dalla ratifica del governo". Trump: "Ostaggi liberati lunedì o martedì". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas sulla "prima fase" del piano per Gaza. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati mo - facebook.com Vai su Facebook
Accordo Gaza, firma di Israele e Hamas. Attesa ratifica del governo Netanyahu. Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì” - Ma Idf spara per impedire che i palestinesi tornino a Nord. Segnala ilgiorno.it
Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo - DIRETTA - Portavoce del governo israeliano: 'Subito dopo inizieranno le 72 ore per la liberazione degli ostaggi'. Secondo ansa.it