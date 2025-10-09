Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Tel Aviv: "Cessate il fuoco solo dopo 24 ore dalla ratifica del governo". Trump: "Ostaggi liberati lunedì o martedì". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele e Hamas firmano la prima fase dell'accordo di pace | I fondamentalisti: "Ricevuto garanzie dai mediatori e dagli Usa che la guerra è finita"