gaza intesa a ostacoli il rebus dei veti

I «big» della Casa Bianca sono arrivati in Egitto e Benjamin Netanyahu ha annullato una vacanza di tre giorni, segno che la trattativa per la tregua a Gaza è in una fase decisiva. «Si va verso un accordo in uno o due giorni», dicono fonti palestinesi al Times of Israel. «Entro venerdì» per i mediatori del Qatar. L'intesa potrebbe già arrivare in queste ore, secondo il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. Più cauti gli israeliani, che parlano di «ottimismo prematuro» e anche il segretario di Stato Marco Rubio, che riferisce di «molti progressi, ma ancora lavoro da fare». La fiducia sembra prevalere, tanto che Il Cairo ha invitato Donald Trump per l'eventuale firma, con il presidente americano «pronto a volare in Medioriente» se l'intesa si dovesse chiudere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

