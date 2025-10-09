Gaza in festa | è scoppiata la pace Anche Hamas ringrazia Trump Meloni | L’Italia è pronta a contribuire

Secoloditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate»: così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni: grazie a Trump per il piano di pace. «Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

gaza in festa 232 scoppiata la pace anche hamas ringrazia trump meloni l8217italia 232 pronta a contribuire

© Secoloditalia.it - Gaza in festa: è scoppiata la pace. Anche Hamas ringrazia Trump. Meloni: “L’Italia è pronta a contribuire”

In questa notizia si parla di: gaza - festa

Fiesole salva la Festa de L’Unità, Montanari ospite del Pd per Gaza: “Oggi manca la vera politica”

Il patriarca di Gerusalemme alla festa dei giovani pellegrini. Pizzaballa: "A Gaza le devastazioni proseguono"

Festa Pd nel nome di Gaza. A trainare i giovani ‘Ribelli’: "In campo per la Resistenza"

Cerca Video su questo argomento: Gaza Festa 232 Scoppiata