Gaza in festa | è scoppiata la pace Anche Hamas ringrazia Trump Meloni | L’Italia è pronta a contribuire
«L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate»: così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni: grazie a Trump per il piano di pace. «Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - festa
Fiesole salva la Festa de L’Unità, Montanari ospite del Pd per Gaza: “Oggi manca la vera politica”
Il patriarca di Gerusalemme alla festa dei giovani pellegrini. Pizzaballa: "A Gaza le devastazioni proseguono"
Festa Pd nel nome di Gaza. A trainare i giovani ‘Ribelli’: "In campo per la Resistenza"
Festa dei Nonni 2025 – Nonni uniti per Gaza Ieri sera la Commissione Pari Opportunità, con il patrocinio del Comune, ha celebrato la Festa dei Nonni in una serata speciale dal titolo “Nonni uniti per Gaza”. Un momento di incontro, riflessione e solidarietà, - facebook.com Vai su Facebook
Festa dell’Unità di Rieti, apertura su Gaza ed Europa - X Vai su X