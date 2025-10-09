«L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate»: così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni: grazie a Trump per il piano di pace. «Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gaza in festa: è scoppiata la pace. Anche Hamas ringrazia Trump. Meloni: "L'Italia è pronta a contribuire"