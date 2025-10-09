Gaza il piano Trump e la liberazione degli ostaggi | i venti israeliani che torneranno a casa

Sono venti uomini, per lo più giovani. Due soldati, due guardie private, due fratelli gemelli, un padre di famiglia, uno studente nepalese, un ebreo ucraino. Hanno vissuto due anni di prigionia a Gaza dopo essere stati rapiti il 7 ottobre 2023 durante l’attacco di Hamas nel sud di Israele. Ora, secondo quanto trapela dalle fonti diplomatiche, sarebbero pronti a riabbracciare i propri cari nell’ambito della prima fase del piano di pace promosso da Donald Trump, che prevede la loro liberazione in cambio di un vasto scambio di prigionieri e di un cessate il fuoco a Gaza. Dei 48 ostaggi ancora detenuti nel territorio palestinese, 20 sarebbero vivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, il piano Trump e la liberazione degli ostaggi: i venti israeliani che torneranno a casa

