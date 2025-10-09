Gaza i 20 punti del piano di pace Usa
Di seguito il testo del piano in 20 punti del presidente Donald Trump per porre fine al conflitto a Gaza. Sulla base di questo piano è stato raggiunto l’accordo nella notte in Egitto. Gaza sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo, che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini.. Gaza sarà riqualificata e ricostruita a beneficio della popolazione di Gaza, che ha già sofferto abbastanza.. Se entrambe le parti accetteranno questa proposta, la guerra finirà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno sulla linea concordata per preparare il rilascio degli ostaggi. Durante questo periodo tutte le operazioni militari, compresi i bombardamenti aerei e di artiglieria, saranno sospese e le linee del fronte rimarranno congelate fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni per il ritiro completo graduale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
