Donald Trump Un accordo storico per la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas potrebbe essere annunciato entro 48 ore. Il gruppo islamista avrebbe accettato di rilasciare in un’unica fase tutti i prigionieri ancora in vita, mentre i negoziati per una tregua a Gaza entrano nella loro fase decisiva, con la mediazione di Stati Uniti, Qatar, Turchia ed Egitto. Accordo vicino: “Liberazione completa in una sola fase”. Secondo quanto riportato da al-Jazeera, Hamas avrebbe comunicato la disponibilità a liberare tutti gli ostaggi israeliani ancora vivi in un’unica operazione. La richiesta israeliana di un calendario preciso per il rilascio e la consegna dei corpi delle vittime non è però ancora stata accolta integralmente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Gaza, Hamas pronta a liberare tutti gli ostaggi. Trump: "I colloqui stanno andando molto bene". Accordo a un passo