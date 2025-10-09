Gaza firmato l’accordo | Israele cesserà il fuoco in 24 ore dalla ratifica del governo

La prima parte dell'intesa per la tregua del piano di pace per Gaza. I 20 rapiti del 7 ottobre torneranno liberi entro lunedì in cambio di 1950 palestinesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, firmato l’accordo: Israele cesserà il fuoco in 24 ore dalla ratifica del governo

Radio1 Rai. . #Gaza Sull’accordo di pace firmato a Sharm el-Sheikh è intervenuta in diretta #GiorgiaMeloni nello Speciale #Radio1. La premier “La strada è ancora lunga: dovrà coinvolgere tutta la comunità internazionale. Fiera del contributo costante e sile - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Israele e Hamas hanno firmato l’accordo di pace: “In vigore dopo l’ok del governo”. Barghouti non verrà rilasciato - La bozza finale della fase uno è stata firmata questa mattina in Egitto da tutte le parti per il rilascio di tutti gli ostaggi”. Segnala ilfattoquotidiano.it

La 'svolta' per Israele e Gaza, cosa accade dopo l'accordo - Nell'intesa il rilascio degli ostaggi, il ritiro graduale delle forze israeliane dalla Striscia e la liberazione dei detenuti palestinesi ... Da adnkronos.com