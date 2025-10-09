Gaza firmato l’accordo Hamas | Ricevute garanzie la guerra è finita

L’ accordo fra Israele e Hamas c’è. Negli intensi negoziati a Sharm el-Sheikh, in Egitto, le parti hanno concordato l’avvio di un cessate il fuoco e la liberazione dei 48 ostaggi israeliani che si trovano ancora in mano a Hamas in cambio del rilascio di 1.950 prigionieri palestinesi. Oltre che l’ingresso di camion di aiuti umanitari. Una svolta accolta dai palestinesi nella Striscia con gioia e sollievo seppur con cautela. L’intesa firmata sul Mar Rosso riguarda soltanto la prima fase del piano in 20 punti che era stato proposto da Donald Trump e restano aperti diversi punti spinosi, fra cui la questione dell’eventuale disarmo di Hamas e di chi governerà Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, firmato l’accordo. Hamas: “Ricevute garanzie, la guerra è finita”

In questa notizia si parla di: gaza - firmato

Gaza, Tajani: "Firmato documento per spingere Israele a trovare soluzione"

Carlo Verdone sulla lettera per Gaza: “Mi hanno messo in mezzo, mai firmato contro Gal Gadot e Gerard Butler”

Marco Bellocchio: “Ho firmato l’appello per Gaza. Ovvio per un cristiano”

Firmato lo storico #accordo per #Gaza, attesa la rettifica di #Israele - X Vai su X

Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla "prima fase" del piano per la pace a Gaza. La portavoce del governo israeliano ha spiegato che alle 17 (ora locale, le 16 in Italia di giovedì 9 ottobre) si terrà una riunione di gabinetto e un'ora dopo ci sarà la riunio - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, firmato l'accordo tra Israele e Hamas: la guerra è finita. Trump esulta: "Un grande giorno" - Sheikh, in Egitto, le parti hanno concordato l'avvio di un ... iltempo.it scrive

Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo di pace: via libera alla "fase uno", l'Idf manterrà 53% territorio. Netanyahu: «Date il Nobel per la pace a Donald» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Si legge su ilgazzettino.it