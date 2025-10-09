Gaza firmato l' accordo Hamas | Garanzie da mediatori e Usa che la guerra è finita

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte storica e una giornata, quella del 9 ottobre, che verrà ricordata come quella della pace a Gaza. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace, tutte le parti saranno trattate equamente", ha scritto Donald Trump su Truth. Il cessate il fuoco arriverà nel pomeriggio, mentre domenica il presidente Usa sarà a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

