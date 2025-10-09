Gaza firmato l' accordo Hamas | Garanzie da mediatori e Usa che la guerra è finita
Una notte storica e una giornata, quella del 9 ottobre, che verrà ricordata come quella della pace a Gaza. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace, tutte le parti saranno trattate equamente", ha scritto Donald Trump su Truth. Il cessate il fuoco arriverà nel pomeriggio, mentre domenica il presidente Usa sarà a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: gaza - firmato
Gaza, Tajani: "Firmato documento per spingere Israele a trovare soluzione"
Carlo Verdone sulla lettera per Gaza: “Mi hanno messo in mezzo, mai firmato contro Gal Gadot e Gerard Butler”
Marco Bellocchio: “Ho firmato l’appello per Gaza. Ovvio per un cristiano”
Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla "prima fase" del piano per la pace a Gaza. La portavoce del governo israeliano ha spiegato che alle 17 (ora locale, le 16 in Italia di giovedì 9 ottobre) si terrà una riunione di gabinetto e un'ora dopo ci sarà la riunio - facebook.com Vai su Facebook
Firmato l'accordo di pace tra #Israele e #Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi #gaza #9ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X
Gaza, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie degli ostaggi e dei palestinesi - La bozza finale relativa alla prima fase dell’accordo tra Israele e Hamas “è stata firmata questa mattina”. Da iltempo.it
Cosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. Scrive wired.it