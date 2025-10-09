Gaza firmato accordo per la pace Trump | È un grande giorno – La diretta
Firmato l’accordo per la pace a Gaza, nel corso dei colloqui in Egitto. A dare l’annuncio il presidente Usa, Donald Trump. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne”. Trump lo ha annunciato nella notte in un post su Truth. “Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - firmato
Gaza, Tajani: "Firmato documento per spingere Israele a trovare soluzione"
Carlo Verdone sulla lettera per Gaza: “Mi hanno messo in mezzo, mai firmato contro Gal Gadot e Gerard Butler”
Marco Bellocchio: “Ho firmato l’appello per Gaza. Ovvio per un cristiano”
Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - X Vai su X
Ci sono anche 9 cittadini svizzeri tra i 137 attivisti espulsi da Israele, dopo l’intercettazione della Global Sumud Flotilla per Gaza da parte della marina dello Stato ebraico. Avrebbero già firmato la dichiarazione richiesta dalle autorità israeliane e sono atterrati - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Ostaggi tornano a casa lunedì, anche quelli morti”. Firma prevista per le 11 di oggi - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele- Scrive fanpage.it
Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come ... huffingtonpost.it scrive