Firmato l’accordo per la pace a Gaza, nel corso dei colloqui in Egitto. A dare l’annuncio il presidente Usa, Donald Trump. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne”. Trump lo ha annunciato nella notte in un post su Truth. “Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, firmato accordo per la pace. Trump: “È un grande giorno” – La diretta