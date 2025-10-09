Gaza finalmente l’annuncio che tutto il mondo aspettava
Quella trascorsa è stata una notte di grande speranza in Medio Oriente culminata con la notizia che in tanti aspettavano. Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa che potrebbe segnare una svolta epocale nel conflitto che da anni insanguina la Striscia di Gaza. Dopo un lungo negoziato, l’annuncio è arrivato direttamente dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha definito la giornata “storica”. L’accordo, maturato grazie alla mediazione di Qatar, Egitto e Turchia, prevede il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani sopravvissuti – secondo fonti ufficiali, sarebbero venti – entro lunedì. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: gaza - finalmente
Gaza, Meloni finalmente ammette: "Lavoro ogni giorno su genocidio palestinese", Bonelli (Avs): “L’ha detto, perché non fa nulla per fermarlo?” - VIDEO
Gaza, finalmente il governo italiano si sveglia. La condanna di Crosetto: “Netanyahu ha perso la ragione”
2025: I media israeliani hanno ignorato completamente la fame a Gaza, ora le cose stanno finalmente cambiando?
Sono passati due anni dalla tragedia del #7ottobre, dalla barbarie di Hamas che ha colpito il popolo d’Israele. A due anni da quel massacro e dalla guerra che ha scatenato, causando altre migliaia di vittime innocenti a #Gaza, ora vediamo finalmente concreti - X Vai su X
? Finalmente anche il NEJM. Il New England Journal of Medicine — la più antica e influente rivista medica del mondo — pubblica oggi un editoriale che rompe il silenzio: “Standing by Our Colleagues in Gaza — A Plea to the U.S. Medical Community” (NE - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, "Blocchiamo tutto": dai trasporti alle scuole, l'Italia si ferma - Lo sciopero generale indetto per lunedì 22 settembre dai sindacati di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, rischia di fermare l'Italia. Riporta tgcom24.mediaset.it
Roma, corteo per Gaza: "Blocchiamo tutto, Palestina libera" - Bandiere palestinesi e in sottofondo la canzone 'Bella Ciao' nel corteo a sostegno di Gaza che a Roma si è mosso da Piazzale Aldo Moro verso Largo Corrado Ricci. Riporta adnkronos.com