Gaza finalmente l’annuncio che tutto il mondo aspettava

Quella trascorsa è stata una notte di grande speranza in Medio Oriente culminata con la notizia che in tanti aspettavano. Israele e Hamas hanno raggiunto un'intesa che potrebbe segnare una svolta epocale nel conflitto che da anni insanguina la Striscia di Gaza. Dopo un lungo negoziato, l'annuncio è arrivato direttamente dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha definito la giornata "storica". L'accordo, maturato grazie alla mediazione di Qatar, Egitto e Turchia, prevede il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani sopravvissuti – secondo fonti ufficiali, sarebbero venti – entro lunedì.

