Gaza finalmente è tregua | il ruolo della Turchia ibrida nei negoziati tra Israele e Hamas Il caso dell’incidente alla Flotilla
Un particolare mediatore avrebbe inciso nei delicati negoziati tra Israele ed Hamas in Egitto. Ecco i motivi per cui la Turchia ha avuto un ruolo determinante. Nel corso del terzo giorno di colloqui tra Israele e Hamas nella località egiziana di Sharm el-Sheikh, il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha affermato che il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza poteva essere molto vicino. Perché la Turchia ha un ruolo così importante nei negoziati tra Israele e Hamas: c’entra anche un incidente alla Flotilla (ANSA FOTO) – Notizie.com Pochissime ore dopo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del suo piano di pace. 🔗 Leggi su Notizie.com
