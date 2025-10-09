Gaza Fdi si intesta l’accordo | Piano Trump? Grazie anche al governo Meloni M5s | Fate sfigurare Italia se vi attribuite merito
“Ringraziamo Donald Trump, per il suo piano. Su Gaza maggioranza e governo hanno tenuto la barra dritta, i nervi saldi, senza cedere a facili demagogie e contribuendo quotidianamente con aiuti alla popolazione civile di Gaza. Confidiamo l’ accordo di pace normalizzi definitivamente quello scenario. Sono orgoglioso che il Parlamento italiano abbia sostenuto il piano Trump, anche se solo la maggioranza. Vogliamo pensare che abbia costituito un piccolo tassello per la costruzione di un percorso che, anche grazie al governo Meloni, si sta sostanziano in queste ore”. Con queste parole in aula alla Camera, il capogruppo di Fdi, Galeazzo Bignami, si è di fatto intestato, a nome del suo partito e della maggioranza, l’ accordo su Gaza annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, scatenando le reazioni polemiche da parte delle forze di opposizione, dal M5s, passando per Pd e Avs, fino a Italia Viva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - intesta
Sostieni gli interventi umanitari a favore di donne, uomini e bambini di #Gaza. IBAN: IT73I0103003201000002918273 Intestato a: CISL - Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza. Causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popola - X Vai su X
#Gaza, la Filca-Cisl sta sostenendo in tutti i territori la campagna Cisl! IBAN: IT73I0103003201000002918273 Intestato a: CISL - Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza. Causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazion - facebook.com Vai su Facebook
Scintille in Aula, FdI attacca gli scioperi per Gaza: “Bloccati i treni”. Le opposizioni rispondono: “Quello è Salvini” - Scintille alla Camera tra maggioranza e opposizione sugli scioperi per Gaza organizzati ieri, 22 settembre, in tutta Italia. Segnala ilfattoquotidiano.it
Bignami (FdI): inammissibili le violenze a cortei pro-Gaza - Così il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, a margine della conferenza stampa di FdI 'Tutte le ambiguità ... Riporta notizie.tiscali.it