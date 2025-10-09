Gaza Fdi si intesta l’accordo | Piano Trump? Grazie anche al governo Meloni M5s | Fate sfigurare Italia se vi attribuite merito

“Ringraziamo Donald Trump, per il suo piano. Su Gaza maggioranza e governo hanno tenuto la barra dritta, i nervi saldi, senza cedere a facili demagogie e contribuendo quotidianamente con aiuti alla popolazione civile di Gaza. Confidiamo l’ accordo di pace normalizzi definitivamente quello scenario. Sono orgoglioso che il Parlamento italiano abbia sostenuto il piano Trump, anche se solo la maggioranza. Vogliamo pensare che abbia costituito un piccolo tassello per la costruzione di un percorso che, anche grazie al governo Meloni, si sta sostanziano in queste ore”. Con queste parole in aula alla Camera, il capogruppo di Fdi, Galeazzo Bignami, si è di fatto intestato, a nome del suo partito e della maggioranza, l’ accordo su Gaza annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, scatenando le reazioni polemiche da parte delle forze di opposizione, dal M5s, passando per Pd e Avs, fino a Italia Viva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

