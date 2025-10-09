Gaza esplosioni vicino alla folla dopo la firma dell' accordo di pace

(LaPresse) Diverse esplosioni sono state avvistate a Gaza dopo che Israele e Hamas hanno firmato l’accordo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In lontananza sono state riprese anche grandi colonne di fumo. Secondo quanto riferito da Associated Press, gli attacchi dell’esercito israeliano sono continuati per tutta la mattinata, come nei giorni precedenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, esplosioni vicino alla folla dopo la firma dell'accordo di pace

