Gaza esplosioni dopo l’annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas

Lapresse.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) – Giovedì mattina esplosioni e razzi di segnalazione sono stati avvistati sulla Striscia di Gaza, poche ore dopo l’ annuncio dellaccordo tra Israele e Hamas. Le due parti hanno accettato la “prima fase” del piano di pace promosso dal presidente Usa Donald Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza esplosioni dopo l8217annuncio dell8217accordo tra israele e hamas

© Lapresse.it - Gaza, esplosioni dopo l’annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas

In questa notizia si parla di: gaza - esplosioni

Gaza, esplosioni nella zona delle organizzazioni internazionali

Gaza, nuove forti esplosioni nella Striscia

Gaza, colpiti tunnel e pozzi: le esplosioni nel video diffuso dall'esercito israeliano

gaza esplosioni dopo l8217annuncioStriscia di Gaza, esplosioni dopo l'annuncio dell'accordo tra Israele e Hamas - Giovedì mattina esplosioni e razzi di segnalazione sono stati avvistati sulla Striscia di Gaza, poche ore dopo l'annuncio ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Gaza, altri raid in Israele sulla Striscia: le esplosioni all'alba - Le esplosioni e le colonne di fumo si sono viste nel cielo sopra la Striscia anche nel secondo anniversario ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Esplosioni Dopo L8217annuncio