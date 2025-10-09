Gaza esplosioni dopo l’annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas

(LaPresse) – Giovedì mattina esplosioni e razzi di segnalazione sono stati avvistati sulla Striscia di Gaza, poche ore dopo l’ annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas. Le due parti hanno accettato la “prima fase” del piano di pace promosso dal presidente Usa Donald Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, esplosioni dopo l’annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas

