Roma, 9 ott. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ad Ankara, ha dichiarato che la Turchia parteciperà a una "task force" incaricata di supervisionare sull'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hamas, parte della prima fase del piano di pace Usa su cui è stata raggiunta l'intesa in Egitto. Erdogan ha inoltre promesso che la Turchia contribuirà agli sforzi di ricostruzione a Gaza. "Il nostro obiettivo è fermare il genocidio e portare la pace nella regione il prima possibile" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, Erdogan: Turchia contribuirà a vigilare su attuazione accordo

