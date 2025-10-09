Gaza ecco chi sono i 48 ostaggi in mano a Hamas e i prigionieri palestinesi da liberare

Per la loro liberazione chiesta la scarcerazione di 1950 detenuti palestinesi, fra cui 250 ergastolani e 1700 arrestati dopo l'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza sono 48 ostaggiAccordo Gaza, cosa prevede la "fase 1": cessate il fuoco, ostaggi, ritiro delle truppe - Così Donald Trump ha salutato l'intesa raggiunta da Israele e Hamas sulla fine della guerra a Gaza. Scrive ilmattino.it

gaza sono 48 ostaggiOstaggi, controllo dell’Idf di Gaza, no al rilascio di Barghouti: cosa prevede l’accordo firmato tra Hamas e Israele - Ci sono ancora diversi dettagli rilevanti da concordare e che potrebbero richiedere ancora diversi round di negoziati. Riporta editorialedomani.it

