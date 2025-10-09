Gaza ecco chi sono i 48 ostaggi in mano a Hamas e i prigionieri palestinesi da liberare

Per la loro liberazione chiesta la scarcerazione di 1950 detenuti palestinesi, fra cui 250 ergastolani e 1700 arrestati dopo l'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, ecco chi sono i 48 ostaggi in mano a Hamas e i prigionieri palestinesi da liberare

In questa notizia si parla di: gaza - sono

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»

Gaza: dal 7 ottobre comunità cristiana dimezzata, ora sono 500

Gaza, raid su chiesa cattolica: i morti sono tre, 11 i feriti tra cui padre Romanelli. Meloni: «Inaccettabili attacchi israeliani sui civili»

Accordo Gaza, Renzi: "Sono commosso. Merito di Trump, Kushner, Blair e dei paesi arabi" - X Vai su X

I giovani di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, sono scesi in strada a festeggiare dopo l’annuncio dell’intesa di tregua tra Israele e Hamas. La folla si è radunata vicino all’Ospedale Nasser, applaudendo ed esultando, per quelli che alcuni hanno descritto co - facebook.com Vai su Facebook

Accordo Gaza, cosa prevede la "fase 1": cessate il fuoco, ostaggi, ritiro delle truppe - Così Donald Trump ha salutato l'intesa raggiunta da Israele e Hamas sulla fine della guerra a Gaza. Scrive ilmattino.it

Ostaggi, controllo dell’Idf di Gaza, no al rilascio di Barghouti: cosa prevede l’accordo firmato tra Hamas e Israele - Ci sono ancora diversi dettagli rilevanti da concordare e che potrebbero richiedere ancora diversi round di negoziati. Riporta editorialedomani.it