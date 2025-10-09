Gaza e università occupata Usb | Rettore non rappresenta più l' ateneo il senato accademico lo sfiduci
“Solo una forte presa di posizione del senato accademico contro il rettore può restituire l'università al suo personale”: queste le parole dei rappresentanti di Usb Liguria a proposito del rettorato dell'Università di Genova occupato ormai da oltre una settimana.Usb ripercorre un po' di storia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: gaza - universit
L’Università di Siena ha accolto cinque studenti provenienti da Gaza - facebook.com Vai su Facebook
“Questa è Gaza oggi: è la Shoah, è la Nakba, è pulizia etnica, è genocidio. È il collasso dell’umanità.” Assaf David, professore di Scienze Politiche all’Università Ebraica. #PresaDiretta - X Vai su X
Sciopero generale per Gaza, più di 1500 in corteo a Pavia. Gli studenti occupano un’aula di Lettere. I sindacati di base: «Fermare i rapporti militari con Israele» - La pioggia di questa mattina, lunedì 22 settembre, non ha fermato la mobilitazione indetta da Usb e dai sindacati di base per per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, sostenere il progetto ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Gaza, Usb: «Nuovo sciopero senza preavviso». Salvini: «Irresponsabili». Gli studenti: «Facoltà bloccate» - Usb: «A Roma piazza dei Cinquecento sarà presidio permanente per Gaza». Come scrive roma.corriere.it