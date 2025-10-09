Gaza e Flotilla occupato il liceo Berchet di Milano | lucchetti alle porte e lezioni sospese
Milano, 9 ottobre 2025 – Il liceo classico Berchet di via della Commenda, storica scuola superiore cittadina, è stato occupato questa mattina (giovedì 9 ottobre) dagli studenti. I giovani del collettivo prima hanno bloccato con catene e lucchetti le entrate principali, organizzando una sorta di picchettaggio, e poi si sono riuniti in assemblea permanente. Sul posto è giunta la Polizia di Stato che sta monitorando il presidio formato da circa trecento-quattrocento studenti. Pro-Palestinian demonstrators march during a national general strike called by different unions to protest against Israel's politic in Gaza two days after Israeli forces intercepted a Gaza-bound aid flotilla in the Mediterranean Sea, in Milan, Italy, 3 October 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: gaza - flotilla
