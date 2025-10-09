Gaza dopo l' intesa sulla pace la sinistra va in pressing su Meloni | Ora riconosca la Palestina

Sì, certo la pace. Il cessate il fuoco che pone fine al massacro. Ma ora serve anche altro. Dopo l'accordo arrivato nella notte al piano ideato dal Pentagono e bollinato da Trump, il Pd chiede di fare passi avanti anche nel riconoscimento dello Stato Palestinese. E va in pressing sul governo. 🔗 Leggi su Today.it

Gaza, il Papa spinge per gli aiuti. Il cardinale Sako: “Alziamo la voce sempre, non solo dopo il raid su una chiesa”

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

Gaza,raid più intensi dopo sostegno Usa

Gaza, festeggiamenti in strada dopo l'annuncio di Trump sulla pace Israele-Hamas - X Vai su X

La Stampa. . Alcuni video mostrano gli abitanti di Gaza festeggiare nelle strade dopo il raggiungimento del cessate il fuoco nella Striscia. Le celebrazioni si sono svolte nelle città di Khan Yunis e in altre zone della Striscia di Gaza. #gaza #palestine - facebook.com Vai su Facebook

Medio Oriente: attesa la firma per la pace tra Hams e Israele, tregua dopo la ratifica - Cresce l'attesa per la sigla ufficiale dell'intesa tra Israele e Hamas su Gaza, annunciata nella notte italiana da Donald Trump dopo giorni di negoziazioni a Sharm el Sheikh e le forti pressioni del p ... Da ansa.it

Accordo di pace di Israele su cessate il fuoco a Gaza: cosa sappiamo e cosa succede ora - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno accettato la prima fase del piano di pace promosso da Washington per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Riporta tg.la7.it