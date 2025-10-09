La situazione negli ospedali di Gaza è tragica. Centinaia di persone sono ricoverate nell’ ospedale al-Aqsa di Deir al Balah, nella zona centrale della Striscia. “In passato aveva una capacità massima di 200 posti letto. Attualmente ha più di 700 pazienti e necessitava di un ampliamento”, ha detto il dottor Richard Peeperkorn, Rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha consegnato attrezzature mediche e cibo. “Negli ultimi tempi, tra le 300.000 e le 700.000 persone sono fuggite dalla provincia di Gaza e si sono rifugiate da noi. Stiamo cercando di accogliere questo grande afflusso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Deir al Balah: sovraffollamento e condizioni critiche nell'ospedale al-Aqsa