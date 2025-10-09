Gaza Deir al Balah | sovraffollamento e condizioni critiche nell' ospedale al-Aqsa
La situazione negli ospedali di Gaza è tragica. Centinaia di persone sono ricoverate nell’ ospedale al-Aqsa di Deir al Balah, nella zona centrale della Striscia. “In passato aveva una capacità massima di 200 posti letto. Attualmente ha più di 700 pazienti e necessitava di un ampliamento”, ha detto il dottor Richard Peeperkorn, Rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha consegnato attrezzature mediche e cibo. “Negli ultimi tempi, tra le 300.000 e le 700.000 persone sono fuggite dalla provincia di Gaza e si sono rifugiate da noi. Stiamo cercando di accogliere questo grande afflusso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Idf, evacuare Deir al-Balah, nel centro di Gaza
Prima operazione di terra di Israele a Gaza: ordinata l'evacuazione di Deir al-Balah. Hamas: attesi oggi 3 camion Oms con medicinali
Gaza, l’esercito di Israele ordina di evacuare Deir al-Balah. “Avvio operazioni di terra nella città per la prima volta”
Sono stato nella striscia di Gaza, praticamente residente, tra il 2002 e il 2003. Ero ospite a Deir Al Balah a casa di Khalil Bashir e della sua famiglia. Lui preside di scuola secondaria, era un fervente musulmano, con un Phd all’università del Cairo su Margaret - facebook.com Vai su Facebook
Sangalli @cesvi da Deir al Balah: "C'è speranza nella Striscia di #Gaza affinché cessino gli attacchi, ma tanti non si fanno troppe illusioni. C'è poca chiarezza su come continueranno le operazioni umanitarie una volta finita la guerra. Speranza e attesa" - X Vai su X
Gaza, Deir al Balah: sovraffollamento e condizioni critiche nell'ospedale al-Aqsa - Centinaia di persone sono ricoverate nell'ospedale al- Segnala lapresse.it
Gaza, Israele attacca Deir al-Balah: “Almeno 56 morti e molti sfollati”. Italia e altri 25 Stati: “Stop alla guerra”. Israele: “Siete fuori dalla realtà” - “Noi, i firmatari elencati di seguito, ci uniamo con un messaggio semplice e urgente: la guerra a Gaza deve finire subito“. ilfattoquotidiano.it scrive